Alta fikk en pangåpning på kampen da Astri Toft sendte laget sitt i føringen bare noen minutter ut i kampen. Åslaug Charlotte Johansen var uheldig og satte ballen i eget mål for Krokelvdalen 2 etter 14 minutter. Andrea Isaksen økte ledelsen da hun satte inn 3-0 ni minutter senere. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 3-0.

Alta var suverene i andre omgang

Toft scoret sitt andre mål i kampen da hun gjorde 4-0 etter et kvarter av andre omgang, og samme spiller sikret seg hattrick da hun ordnet 5-0 etter 72 minutters spill. Anna Opgård økte til 6-0 for Alta like etterpå, og Alta økte ledelsen da Merethe Angell satte ballen i nettet sju minutter før slutt. Dermed var stillingen 7-0. Fem minutter senere reduserte Krokelvdalen 2 da Charlotte Eidem Hansen satte inn 1-7-målet. Etter 90 minutter la Kine Kristensen Emaus på til 8-1 for Alta. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 8-1.

Krokelvdalen 2s Mie Berger fikk se det gule kortet.

Nye poeng skal deles ut

Etter søndagens kamp ligger Alta på andreplass på tabellen med seks poeng, mens Krokelvdalen 2 er på femteplass med tre poeng.

Borgar Mareno Pedersen dømte oppgjøret.

Alta prøver seg mot Skarp 11. mai, mens Krokelvdalen 2 spiller neste kamp mot Senja to dager senere.