Remyra fikk en kjempestart på kampen da Jordi Aleksander Garcia-Sjølstad sendte laget sitt i ledelsen før det første minuttet var omme, men Adrian Mebust utlignet for Selbu to minutter senere. Håkon Fossan ga Selbu ledelsen bare noen minutter ut i kampen, og Selbu-spiller Ola Slind satte ballen i mål og sørget for at resultattavla viste 3-1. Noen minutter før pause reduserte Kristoffer Aarbu til 2-3 for Remyra. Ved pause var stillingen 3-2.

Remyra snudde kampen

Seks minutter etter sidebytte scoret Sebastian Marcell Vold for Remyra. Mebust scoret igjen da han gjorde 4-3 ti minutter senere, men Eivind Mathisen Stølen utlignet da han satte inn 4-4. Emil Korsnes Grønseth sendte samme lag i ledelsen på nytt etter 61 minutter, og Garcia-Sjølstad scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 6-4 fire minutter før slutt. Remyra rykket ytterligere ifra da Vold økte ledelsen rett etterpå. Sander Mosleth reduserte til 5-7 for Selbu etter 80 minutters spill. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 5-7.

Kjempet seg opp til sjetteplass

Etter onsdagens kamp er Selbu på niendeplass på tabellen med null poeng, mens Remyra er nummer seks med seks poeng.

Dagfinn Olaf Hoffstrøm var dommer i kampen.

7. mai er det ny kamp for Selbu. Da møter de Trygg/Lade. Remyra skal måle krefter med Hegra samme dag.