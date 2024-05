Lykke Meyer Erichsrud sørget for at Snøgg fikk en drømmeåpning på oppgjøret da hun satte ballen i mål etter kun to minutters spill, og Snøgg var på farten igjen sju minutter senere. De doblet ledelsen da Weiseth satte inn 2-0. Hedda Rønningen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Snøgg, og Ingrid Svalastog satte ballen i nettet og økte ledelsen etter 18 minutter. Lykke Meyer Erichsrud (Snøgg J15) scoret fra straffemerket etter 33 minutters spill. Da lagene gikk til pause etter 40 minutter, var stillingen 5-0.

Økte ledelsen

Weiseth scoret igjen da hun gjorde 6-0 et kvarter før full tid, og Snøgg-angriperen sikret seg hattrick da hun ordnet 7-0 fem minutter senere. Det ble ikke flere mål i kampen. Dermed endte oppgjøret 7-0.

Klatret til fjerdeplass

Etter tirsdagens kamp er Snøgg på fjerdeplass på tabellen med tre poeng, mens Fossum Skien/Gjerpen er nummer åtte med null poeng.

Geir Arne Schelander var kampleder.

I neste runde skal Fossum Skien/Gjerpen måle krefter med Storm 7. mai. Snøgg møter Åfoss 8. mai.