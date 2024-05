Andreas Lindseth Øvereng sendte Overhalla tidlig i føringen, men Magnus Holberg sørget for balanse i Verdal 2-regnskapet da han satte inn 1-1 etter et kvarter. Adrian Lona Hojem sendte Overhalla i føringen på nytt etter 28 minutter. Da lagene gikk til pause etter 40 minutter, var stillingen 1-2.

Scoring fra elleve meter

Djokoto satte inn 3-1 ti minutter ut i andreomgangen. Fem minutter senere fikk Verdal 2 straffespark. Iver Westvik Krokstad satte inn 2-3-målet. Et kvarter før full tid scoret Djokoto sitt andre mål da han gjorde 4-2, og seks minutter senere var hattricket et faktum for Overhalla-spilleren. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 2-5.

Viljar Utstrand pådro seg gult kort.

Topper serien

Etter tirsdagens kamp ligger Verdal 2 på sjuendeplass på tabellen med tre poeng, mens Overhalla er på førsteplass med ni poeng.

Bahaulddin Mdallal Thamer Al-Jaberi var dommer i kampen.

7. mai er det ny kamp for Verdal 2. Da møter de Grong. Overhalla skal måle krefter med Rørvik samme dag.