Krogstad sendte Melhus/Gimse i føringen noen minutter før pause, men Bilal Meshtan sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1 etter 40 minutters spill. Lagene gikk av banen på stillingen 1-1.

Fikk marsjordre

Melhus/Gimse fikk et forsprang igjen da Brian Aarstad satte inn 2-1 ni minutter etter sidebytte, og Krogstad scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 3-1 rett etterpå. Kevin Ronaldinho Malin (Melhus/Gimse G16) ble sendt av banen etter å ha pådratt seg sitt andre gule kort åtte minutter før slutt, men Melhus/Gimse økte ledelsen da Julian Lehn Teigseth satte ballen i nettet åtte minutter senere. Dermed var stillingen 4-1. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 1-4.

Ahmad Mohamad Bakkar og August Hynne Drageset fikk gult kort.

Tok over sjuendeplassen

Etter onsdagens kamp ligger Strindheim på tiendeplass på tabellen med tre poeng, mens Melhus/Gimse er på sjuendeplass med seks poeng.

Lucas Mikael Stensheim Larsen var dagens dommer.

5. mai er det ny kamp for Strindheim. Da møter de Vestbyen/Nationalkameratene. Melhus/Gimse skal måle krefter med Byåsen 6. mai.