Valon Veliqi ga Våg 3 ledelsen etter 13 minutter, men Just utlignet til 1-1 da Mubarak Jamal Ibrahim satte ballen i mål etter 27 minutters spill. Just tok ledelsen da Maurangsnes scoret åtte minutter senere, og Just-spilleren scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 3-1 tre minutter før pause. Våg 3 reduserte like etterpå. Etter halvspilt kamp var stillingen 3-2.

Hjemmelaget dro ifra

Et kvarter før slutt vartet Maurangsnes opp med hattrick, og to minutter før slutt økte Just ved samme mann. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 5-2.

Justs Audun Malmer Nybøen, Amjad fadel el-saadi og Jonas Ellinghaugen Skulstad fikk se det gule kortet. For Våg 3 fikk Dawuod Mohammadi, Jonas Løvdal, Martinius Tveiten og Hans Christian Heinecke gult kort.

Troner på topp

Etter lørdagens kamp ligger Just på førsteplass på tabellen med tolv poeng, mens Våg 3 er på femteplass med fem poeng.

Heti Hoti var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Just møter Øvrebø 23. mai, mens Våg 3 spiller neste kamp mot Kristiansandkameratene 2 27. mai.