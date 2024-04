Borg tok ledelsen ved Andreas Ringsevjen allerede etter tre minutters spill, og Borg doblet ledelsen da Elias Haugerød Melaas satte inn 2-0 et kvarter før pause. Borg rykket ytterligere ifra da Tony Dewey økte ledelsen ett minutt senere, og Sander Aadalen Botan økte ledelsen da han satte inn 4-0 etter 33 minutter. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 4-0.

Var suverene i andre omgang

Ett minutt etter sidebytte la Melaas på til 5-0 for Borg, og Dewey scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 6-0 fire minutter senere. Erik Borgestad økte til 7-0 for Borg etter et kvarter av andre omgang, og rett etterpå scoret Botan igjen da han gjorde 8-0. Stian Mikael Hansen la på til 9-0 for Borg etter 70 minutters spill, og Borgestad scoret sitt andre mål da han gjorde 10-0 to minutter senere. Sander Langerud Gulbrandsen satte ballen i nettet og økte ledelsen etter 80 minutter. Ingen av lagene klarte å score flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 11-0.

Borgs Sander Aadalen Botan og Henrik Holtan Thorsen fikk se det gule kortet. For Tørn fikk Daniel Kveven Holte og Kay Robert Dukefoss Kleiv gult kort.

Borg leder serien

Tørn har gått poengløse av banen i to strake kamper.

Etter lørdagens kamp ligger Borg på førsteplass på tabellen med seks poeng, mens Tørn er på åttendeplass med null poeng.

Arben Haxha var dagens dommer.

2. mai er det ny kamp for Borg. Da møter de Pors 3. Tørn skal måle krefter med Brevik 2 4. mai.