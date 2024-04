Aksel Korssjøen Susegg ga Egge/Sørlia ledelsen tidlig i kampen, og etter elleve minutters spill doblet Saur ledelsen til Egge/Sørlia. Samme spiller satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Egge/Sørlia fire minutter senere, og Aksel Arntsen satte ballen i nettet og økte ledelsen etter 16 minutter. Saur gjorde hattrick seks minutter senere, og etter 24 minutters spill scoret Egge/Sørlia-angriperen sitt fjerde mål da han gjorde 6-0. Fem minutter senere økte avstanden mellom lagene da Dennis Gausen-Stenstad satte inn 7-0 for Egge/Sørlia, og samme spiller la på til 8-0 for gjestene etter 35 minutter. Lagene gikk av banen på stillingen 0-8 etter første omgang.

Sikker fra straffemerket

Matheo Hermann satte ballen i nettet og økte ledelsen til 9-0 for Egge/Sørlia, og seks minutter ut i andre omgang økte avstanden mellom lagene da Emilian Stinesønn Danielsen satte inn 10-0. Saur scoret sitt femte mål da han gjorde 11-0 fire minutter senere, og gjestene rykket ytterligere ifra da Arntsen økte ledelsen etter 57 minutters spill. Saur økte ledelsen da han satte inn 13-0 like etterpå, og Egge/Sørlia økte ledelsen da Tobias Garnvik satte ballen i nettet etter 61 minutter. Dermed var stillingen 14-0. Samme spiller scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 15-0 to minutter senere, og Jesper Olai Bjørnback økte til 16-0 for samme lag etter 64 minutters spill. Rett etterpå fikk Egge/Sørlia straffe. Elias Wiseth Ystad scoret 17-0-målet, og Hermann scoret igjen da han gjorde 18-0 ett minutt før full tid. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 0-18.

Klatret til tredjeplass

Etter lørdagens kamp er Steinkjer på tiendeplass på tabellen med null poeng, mens Egge/Sørlia ligger på tredjeplass med tre poeng.

Aleksander Ringstad var dommer i oppgjøret.

30. april er det ny kamp for Egge/Sørlia. Da møter de Overhalla. Steinkjer skal måle krefter med Overhalla 4. mai.