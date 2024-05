Målscorere for Mandalskameratene: Anna Margit Vinsjevik med tre mål, Sissel Svindland med tre mål, Lena Aanensen med to mål, Iselin Johansen med to mål, Emma Oseberg Thomassen og Linda Eikså Hauge.

Referatet blir oppdatert når tidspunkt har blitt registrert for alle viktige hendelsene.

Tok steg på tabellen

Etter torsdagens kamp ligger Mandalskameratene på fjerdeplass på tabellen med seks poeng, mens Kristiansandkameratene er på ellevteplass med null poeng.

Radoslaw Piotr Rokicki var dagens dommer.

Mandalskameratene spiller neste kamp mot Søgne 9. mai, mens Kristiansandkameratene spiller mot Otra dagen etter.