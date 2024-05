Ødegård sendte Flekkefjord i føringen etter 20 minutter, og samme mann fikk nettsus og doblet ledelsen to minutter senere. Noen minutter før sidebytte økte Flekkefjord ved Pawel Tytyk. Lagene gikk i garderoben til pause på stillingen 3-0.

Redusering etter pause

Vegard Aas Nielsen reduserte til 1-3 for Birkenes ti minutter ut i andreomgangen, og Ole Kristian Frigstad reduserte til 2-3 etter 79 minutters spill. Jan Eftestad Røgenes sørget for Flekkefjord-jubel da han satte inn 4-2 etter 90 minutter. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 4-2.

Flekkefjord topper serien

Etter lørdagens kamp er Flekkefjord på førsteplass på tabellen med 15 poeng, mens Birkenes ligger på tiendeplass med fire poeng.

Karl Anders Sletten var dommer i kampen.

14. mai er det ny kamp for Birkenes. Da møter de Tigerberget. Flekkefjord skal måle krefter med Lyngdal 16. mai.