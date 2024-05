Filip Dubicki sendte Spjelkavik 2 foran da han satte inn 1-0 etter 16 minutters spill. Etter 35 minutter ble vondt til verre for Sykkylven, da Sigurd Tafjord doblet ledelsen for Spjelkavik 2. Johannes Hanken Tjøstheim satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Spjelkavik 2 like etterpå. Lagene gikk i garderoben på stillingen 3-0 til pause.

Dro ifra

Tafjord la på til 4-0 for Spjelkavik 2 etter 72 minutters spill, og ti minutter senere økte Spjelkavik 2 ved Tjøstheim. Det ble ikke flere mål i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 5-0.

Bendik Hole Alnes (Sykkylven) og Jonas Myrseth (Spjelkavik 2) fikk begge gult kort.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter torsdagens kamp er Spjelkavik 2 på fjerdeplass på tabellen med ti poeng, mens Sykkylven er nummer åtte med fire poeng.

Martin Javier Solheim var dagens dommer.

15. mai er det ny kamp for Spjelkavik 2. Da møter de Bergsøy 2. Sykkylven skal måle krefter med Bergsøy 2 23. mai.