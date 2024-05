Første omgang ble en målløs affære. Det sto 0-0 til pause.

Ett poeng til hver

To minutter etter sidebytte tok Hødd ledelsen ved Anna Seljeset Sandvik, og et kvarter før full tid doblet Hødd ved Leah Gurine Eikrem Olsen. Fem minutter senere reduserte Aksla/Guard/Rollon da Ida Klokkersund satte inn 1-2-målet, og etter 62 minutter scoret Ingrid Maria Gjerdsbakk Hovelsrud for Aksla/Guard/Rollon. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Dermed endte oppgjøret 2-2.

Leder serien

Etter onsdagens kamp er Aksla/Guard/Rollon på førsteplass på tabellen med åtte poeng, mens Hødd ligger på tredjeplass med sju poeng.

Anette Selimovic Volstad dømte kampen.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Hødd måle krefter med Spjelkavik, mens Aksla/Guard/Rollon møter Sula/Langevåg.