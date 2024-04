Anders Hammer Sandbekken sendte Sola 2 foran da han satte inn 1-0 et kvarter før sidebytte, men Iver Sivertsen Lauvsnes utlignet til 1-1 da han satte ballen i mål ti minutter senere. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-1.

Randaberg 3 var suverene i andre omgang

Ti minutter ut i andreomgangen scoret Randaberg 3-spilleren igjen da han gjorde 2-1, og David Nathaniel Grøtte sørget for at stillingen var 3-1 like etterpå. Etter 61 minutters spill økte Randaberg 3 ved Kristoffer Torsteinbø, og samme spiller satte ballen i nettet og økte ledelsen tre minutter senere. Niclas Harestad Brenden la på til 6-1 for Randaberg 3 et kvarter før full tid, og rett etterpå økte avstanden mellom lagene da Jona Våga Johnsen satte inn 7-1. Det ble ikke flere mål i oppgjøret. Dermed endte kampen 7-1.

Sindre Flatebø og Lauvsnes fikk se det gule kortet.

Poengjakten fortsetter

Billy Edgar Åsjord var kampleder.

I neste runde skal Sola 2 måle krefter med Ganddal 2 16. april. Randaberg 3 møter Ålgård 2 18. april.