Trott/Solid/Stord 2 tok ledelsen da Jonathan Andrè Bathgate scoret etter et kvarter. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 1-0.

Målshow i andre omgang

Theodor Oma Tjøsvoll doblet ledelsen for Trott/Solid/Stord 2 da han satte inn 2-0 da det var spilt et kvarter av andreomgangen, og åtte minutter før slutt økte avstanden mellom lagene da Taym Ajjan satte inn 3-0. Sebastian Laukhamar Fjellhaugen økte ledelsen for Trott/Solid/Stord 2 da han satte inn 4-0 ett minutt senere, og ett minutt før slutt scoret Trott/Solid/Stord 2-spilleren igjen da han gjorde 5-0. Tjøsvoll scoret sitt andre mål da han gjorde 6-0 rett etterpå. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 6-0.

Mathias Lundsvoll-Husevik og Lyngvar Cornelius Sandøy Kvala fikk se det gule kortet.

Mye å se fram til neste runde

Mehmet Orhan Guner var kampleder.

Trott/Solid/Stord 2 spiller mot Bremnes 2 14. april, mens Rosendal spiller neste kamp mot Finnås/Bømlo 18. april.