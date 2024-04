Skjold/Falkeid/Vard fikk en pangåpning på kampen da Karen Hjelmervik sendte laget sitt i ledelsen allerede etter sju minutters spill, men Kristensen utlignet da hun satte inn 1-1 etter 35 minutter. Silje Soldal sendte Halsnøy 2 9er i ledelsen da hun satte inn 2-1 fire minutter senere. Lagene gikk av banen på stillingen 1-2 etter første omgang.

Dro ifra

Kristensen scoret sitt andre mål i kampen da hun gjorde 3-1 sju minutter etter sidebytte, og like etterpå var hattricket et faktum for samme spiller. Det ble ikke flere mål i oppgjøret. Da dommeren blåste av kampen, viste resultattavla 1-4.

Beholdt plassen på tabellen

Etter torsdagens kamp er Skjold/Falkeid/Vard nummer fem på tabellen med tre poeng, mens Halsnøy 2 er på andreplass med seks poeng.

Zia Kazemi var dommer i oppgjøret.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Skjold/Falkeid/Vard måle krefter med Vedavåg Karmøy, mens Halsnøy 2 møter Torvastad.