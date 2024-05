Amin Abdulfadil sendte Andenes i ledelsen etter 13 minutter, og Andenes doblet ledelsen da Magnus Sørensen satte inn 2-0. Aron Einar Johnsen gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 1-2 fire minutter senere. Reponse Ishimwe scoret for Andenes etter 18 minutters spill, slik at resultattavla viste 3-1. Tobias Markussen Hanssen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-1 for Andenes rett etterpå. Martin Nilsen reduserte til 2-4 for Ballstad etter 30 minutter. Andenes rykket ytterligere ifra da Blix økte ledelsen fire minutter senere. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 5-2.

Straffescoring

T. Hanssen scoret igjen da han gjorde 6-2 noen minutter ut i andreomgangen, og Blix økte ledelsen da han satte inn 7-2 etter 51 minutters spill. Seks minutter senere økte hjemmelaget ved M. Sørensen. Etter 60 minutter ble avstanden mellom lagene redusert da Iben Ketilssønn Arntzen reduserte til 3-8. Like etterpå fikk samme lag straffespark. Blix scoret 9-3-målet, og et kvarter før slutt økte avstanden mellom lagene da Kadek Viljar Sørlundsengen satte inn 10-3 for samme lag. Andenes-spilleren scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 11-3 åtte minutter senere. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 11-3.

Ferdinand Bunes Benonisen pådro seg gult kort.

Spennende runde i vente

Clas-Einar Jacobsen var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Ballstad spiller neste kamp mot Sortland 2 24. mai, mens Andenes bryner seg på Svolvær dagen etter.