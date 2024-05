Etter 20 minutters spill var Emblem uheldig og scoret selvmål. Etter 38 minutter doblet Langevåg/Sula 7er ved Lea Marlen Fedje Sørheller, og Langevåg/Sula-spilleren økte ledelsen da hun satte inn 3-0 to minutter senere. Inger Sofie Heggland reduserte for Emblem 7er to minutter før hvilen. Rett etterpå økte Langevåg/Sula 7er ved Christina Sve Hagen. Lagene gikk av banen på stillingen 4-1.

Bortelaget reduserte etter pause

Victoria Aase Gustad gjorde avstanden mellom lagene mindre da hun reduserte til 2-4 noen minutter ut i andreomgangen. Tharsika Kalarupan la på til 5-2 for Langevåg/Sula 7er fem minutter etter sidebytte. Ti minutter senere ble avstanden mellom lagene redusert da Vilde Husevåg reduserte til 3-5, og Gustad reduserte til 4-5 for Emblem 7er etter 63 minutters spill. Det ble ikke scoret flere mål i oppgjøret. Kampen ebbet ut på stillingen 5-4.

Kjempet seg opp til fjerdeplass

Etter oppgjøret har både Langevåg/Sula 7er og Emblem 7er tre poeng.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Langevåg/Sula spiller neste kamp mot Larsnes 22. mai, mens Emblem bryner seg på Larsnes 10. juni.