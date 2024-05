Guard fikk en drømmestart på kampen da Fredrik Søgård Iversen sendte laget sitt i føringen etter kun tre minutter, men Langevåg 2 utlignet til 1-1 da Vinjar Fiskerstrand satte ballen i mål rett etterpå. Iversen sørget for at Guard tok ledelsen på nytt med sin scoring etter 22 minutters spill, men Elias Aarflot sørget for balanse i regnskapet da han satte inn 2-2 etter 45 minutter. Lagene gikk av banen på stillingen 2-2 til pause.

Sikker fra straffemerket

V. Fiskerstrand sendte Langevåg 2 foran da han satte inn 3-2 ti minutter ut i andreomgangen. Leonardo Areas Venås (Guard) scoret på straffe etter 68 minutters spill. Fredrik Tusvik Fiskerstrand sendte Langevåg 2 i ledelsen igjen sju minutter senere, men Venås sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 4-4 ett minutt før full tid. Trond Vegard Kim Ripe sendte Guard i føringen på nytt da han satte inn 5-4 like etterpå. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 4-5.

Langevåg 2s Julian Tios Soewandi, Fredrik Tusvik Fiskerstrand og William Nesseth Breivik fikk se det gule kortet. For Guard fikk Trond Vegard Kim Ripe, Andreas Kjerstad Mortensen, Jørgen Sandvold Hansen, John Christian Ludviksen og Vegard Korsnes Eriksen gult kort.

Klatret til andreplass

Etter tirsdagens kamp ligger Langevåg 2 på sjuendeplass på tabellen med ett poeng, mens Guard er på andreplass med sju poeng.

Abubakar Abdullahi Ali var kampleder.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Guard måle krefter med Stranda 2, mens Langevåg 2 møter Stranda 2.