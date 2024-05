Flatanger 2 fikk et forsprang da Jørgen Høstland satte inn 1-0 etter bare åtte minutter, og Simon Stamnes Hågensen scoret og doblet ledelsen for Flatanger 2. tre minutter før pause reduserte Kolvereid da Oliver Antonio Mørch satte inn 1-2-målet, og Brønseth sørget for balanse i Kolvereid-regnskapet da han satte inn 2-2 to minutter senere. Etter halvspilt kamp var stillingen 2-2.

Kolvereid hadde grunn til å juble mot Flatanger 2

Kolvereid tok ledelsen ved 25-åringen etter 68 minutters spill, og Kolvereid-spilleren laget hattrick da han ordnet 4-2 tre minutter på overtid. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 4-2.

Kolvereids Brage Øren og Isak Lundseng Moen fikk gult kort.

Ble værende på tredjeplass

Etter mandagens kamp er Kolvereid på tredjeplass på tabellen med 15 poeng, mens Flatanger 2 er nummer ni med ett poeng.

Oddgeir Aakvik var dommer.

25. mai er det ny kamp for Kolvereid. Da møter de Kvam (Steinkjer). Flatanger 2 skal måle krefter med Rørvik 2 30. mai.