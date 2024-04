Smørås 7er tok føringen da René Alsaker satte inn 1-0 bare noen minutter ut i kampen, men tre minutter før pause scoret Martin Natland Igelkjøn for Ramsøy 7er. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 1-1.

Målbonanza etter pausen

Smørås 7er tok ledelsen på nytt da Fredrik Aleksander Dyngeland scoret tre minutter etter sidebytte. Adrian Hansen Eikås scoret for hjemmelaget etter et kvarter av andre omgang, slik at resultattavla viste 3-1. Lasse Ulveraker Landaas satte ballen i nettet og økte ledelsen etter 55 minutter. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 4-1.

Smørås klatrer til fjerdeplass

Etter søndagens kamp er Smørås på fjerdeplass på tabellen med seks poeng, mens Ramsøy er nummer sju med tre poeng.

Erik Melbye var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Smørås spiller neste kamp mot Viggo 5. mai, mens Ramsøy spiller neste kamp mot Løvstakken.