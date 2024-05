Austevoll tok ledelsen da Cornelia Økland Klepsvik scoret etter 24 minutters spill. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-0.

Kontroll etter pause

Et kvarter før slutt utlignet Malia Skarstein Kjetland for Nore Neset. Sigrid Thomsen sørget for at Austevoll tok ledelsen på nytt med sin scoring sju minutter senere. Det ble ikke flere mål i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 2-1.

Tok over sjuendeplassen

Austevoll tok sin første seier denne sesongen.

Etter tirsdagens kamp er Austevoll på sjuendeplass på tabellen med fire poeng, mens Nore Neset er nummer to med ti poeng.

Ole Kristoffer Tøkje var kampleder.

I neste runde skal Austevoll møte Vestsiden-Askøy, mens Nore Neset møter Askøy.