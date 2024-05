Før det første minuttet var omme, tok Hausvik ledelsen ved Sigve Knarbakk, men Marcus Maher Tamimi sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1 etter et kvarters spill. Garib Fatah Agid sendte Bergkrystall i ledelsen seks minutter senere, men Martin Evensen utlignet til 2-2 da han satte ballen i mål etter 39 minutter. Da lagene gikk til pause etter 45 minutter, var stillingen 2-2.

Tok alle poengene

Abdulaziz Turksoylu sørget for at Bergkrystall tok ledelsen igjen med sin scoring ti minutter ut i andreomgangen, men Hausvik utlignet til 3-3 da Halvard Vikne satte ballen i mål fire minutter senere. Kristian Mjelde sendte Hausvik i ledelsen på nytt da han satte inn 4-3 et kvarter før slutt. Det ble ikke flere mål i oppgjøret. Da dommeren blåste av kampen, viste resultattavla 3-4.

Bergkrystalls Marcus Maher Tamimi, Ahmed Khaled Khalifa og Avan Warmely fikk gult kort.

Tok steg på tabellen

Etter søndagens kamp er Bergkrystall nummer sju på tabellen med seks poeng, mens Hausvik er på femteplass med sju poeng.

Gabriel Skjelsvik Aune var kampleder.

11. mai er det ny kamp for Hausvik. Da møter de Radøy 2. Bergkrystall skal måle krefter med Flaktveit 2 12. mai.