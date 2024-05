Erika Sandsør sendte Ranheim 2 i ledelsen allerede etter fem minutter, og tre minutter senere doblet Olsson ledelsen. Etter 23 minutters spill la Ingrid Jenssen Haugen på til 3-0 for Ranheim 2, og Matilde Bentzen Hammer økte til 4-0 fem minutter senere. Ranheim 2 økte ledelsen da Olsson satte ballen i nettet et kvarter før pause. Dermed var stillingen 5-0, og samme spiller gjorde hattrick like etterpå. Etter 38 minutter reduserte Linea Solli Espnes til 1-6 for Frøya IL. Katrine Kjeldsberg økte ledelsen da hun satte inn 7-1 tre minutter senere, og Tiril Høidal satte ballen i nettet og økte ledelsen til 8-1 for Ranheim 2 noen minutter før sidebytte. Wilma Toset satte ballen i nettet og økte ledelsen til 9-1 for Ranheim 2. Etter halvspilt kamp var stillingen 9-1.

Ranheim 2 var suverene i andre omgang

Linnea Mjøen Humstad la på til 10-1 for Ranheim 2 noen minutter ut i andre omgang, og Olsson scoret sitt fjerde mål da hun gjorde 11-1 etter 58 minutters spill. Fem minutter senere økte avstanden mellom lagene da Sandsør satte inn 12-1, og Martine Bromseth Lindseth satte ballen i nettet og økte ledelsen etter 65 minutter. Ranheim 2 rykket ytterligere ifra da I. Haugen økte ledelsen rett etterpå, og etter 71 minutters spill økte Ranheim 2 ved Vilde Marstad Brede. Fem minutter senere scoret Humstad sitt andre mål da hun gjorde 16-1. Den endelige stillingen i kampen ble 16-1.

Ranheim 2 serieleder

Etter søndagens kamp er Ranheim 2 serieleder på tabellen med ni poeng, mens Frøya IL er nummer seks med tre poeng.

Egil Sneeggen var dommer i oppgjøret.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Ranheim 2 prøver seg mot Fosen 8. mai, mens Frøya IL spiller neste kamp mot Nidelv 20. mai.