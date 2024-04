Julie Andrea Årmot ga Borg/Tollnes ledelsen etter 15 minutter, men etter 33 minutters spill utlignet K. Dyrland for Seljord. Rett etterpå scoret K. Dyrland sitt andre mål da hun gjorde 2-1. Det resultatet sto seg til pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 2-1.

Seljord økte ledelsen

Julianne Dyrland gjorde 3-1 etter 53 minutter. Årmot reduserte til 2-3 to minutter senere. Kristine Eilefstjønn satte ballen i mål et kvarter før slutt for Seljord og sørget for at stillingen var 4-2. Det ble ikke flere mål i kampen. Dermed endte oppgjøret 4-2.

Klatret på tabellen

Etter mandagens kamp ligger Seljord på fjerdeplass på tabellen med tre poeng, mens Borg/Tollnes er på sjuendeplass med null poeng.

Jon Håvard Anundskås var dagens dommer.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Seljord spiller neste kamp mot Skarphedin 8. mai, mens Borg/Tollnes bryner seg på Odd/Fossum/Storm 2 14. mai.