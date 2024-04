Frank Olav Gaustad sendte Orkla 3 tidlig i ledelsen, og et kvarter før sidebytte scoret samme mann igjen da han gjorde 2-0. Orkanger 2s Robert Rosbach så rødt to minutter senere. Etter 34 minutter fikk Orkla 3 straffespark, og Torodd Aunemo Asphjell scoret fra krittmerket. Joar Andre Berg Vuttudal økte ledelsen da han satte inn 4-0 etter 45 minutters spill. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk i garderoben på stillingen 4-0.

Målshow etter pause

Bjørn Normann Aasen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-0 for Orkla 3 noen minutter ut i andreomgangen, og etter et kvarter av andre omgang økte avstanden mellom lagene da Ola Kvernmo Rindal satte inn 6-0 for Orkla 3. Håkon Sanden satte ballen i nettet og økte ledelsen etter 73 minutter, og samme spiller scoret sitt andre mål da han gjorde 8-0 ti minutter senere. Etter 90 minutters spill økte Orkla 3 ved Rindal. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 9-0.

Orkanger 2s Simen Johansen Meland fikk gult kort.

Kjempet seg opp til åttendeplass

Orkla 3 tok sin første seier denne sesongen.

Etter mandagens kamp ligger Orkla 3 på åttendeplass på tabellen med tre poeng, mens Orkanger 2 er på niendeplass med tre poeng.

Dagfinn Olaf Hoffstrøm var kampleder.

Begge lag spiller sin neste kamp 6. mai. Orkla 3 skal spille mot Melhus 3, mens Orkanger 2 møter Lensvik.