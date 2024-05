Rohulla Mohammadi sendte Vestbyen 3/Nationalkameratene 3/Sverresborg 3 i føringen et kvarter før hvilen, men Aleksa Vojvodic sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1. Stillingen sto seg til pause. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 1-1.

Målbonanaza etter pausen

Noen minutter etter pause scoret Hitra-angriperen sitt andre mål da han gjorde 2-1, men Rohulla Mohammadi sørget for balanse i Vestbyen 3/Nationalkameratene 3/Sverresborg 3-regnskapet da han satte inn 2-2 da det var spilt et kvarter av andreomgangen. Leon Berge Gangåssæter sendte Hitra foran igjen da han satte inn 3-2 rett etterpå, men etter 60 minutters spill scoret Salim Chakker for Vestbyen 3/Nationalkameratene 3/Sverresborg 3. ett minutt senere vartet Aleksa Vojvodic opp med hattrick, men Salim Chakker utlignet til 4-4 da han satte ballen i mål tre minutter før slutt. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 4-4.

Martin Miguel Angel Holm fikk se det gule kortet.

Troner på topp

Etter kampen står både Vestbyen 3/Nationalkameratene 3/Sverresborg 3 og Hitra med sju poeng.

Ask Nikolay Dragsten dømte oppgjøret.

Hitra spiller neste kamp mot Skaun 2/Buvik 2 12. mai, mens Vestbyen 3/Nationalkameratene 3/Sverresborg 3 prøver seg mot Orkanger 2 16. mai.