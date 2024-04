Torstein Kjølstad sendte Sparbu foran da han satte inn 1-0 etter 22 minutter, men Eirik Reinaas Bjørshol sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1 seks minutter senere. Hynne sendte Sparbu i ledelsen igjen da han satte inn 2-1 etter 45 minutters spill. Lagene gikk i garderoben på stillingen 2-1 til pause.

Scoret på straffespark

Da det var spilt et kvarter av andreomgangen, scoret Sparbu-spilleren igjen da han gjorde 3-1, og samme spiller fikk sitt hattrick åtte minutter senere. Sparbu rykket ytterligere ifra da Georg Dahl Furunes økte ledelsen etter 71 minutter, og Anton Rønning Haraldsen (Sparbu G19) scoret fra straffemerket like etterpå. Etter 77 minutters spill scoret Hynne sitt fjerde mål da han gjorde 7-1, og fem minutter senere økte avstanden mellom lagene da Erik Kne Langlie satte inn 8-1. Brage Ness Aas reduserte for Levanger 3 to minutter før slutt. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 8-2.

Mustafa Yahia Kabani (Levanger 3 G19) og Eirik Hofstad (Sparbu G19) fikk begge gult kort.

Mye å se fram til neste runde

Jan-Magnus Johnsen Bråthen var kampleder.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Sparbu måle krefter med Sørlia, mens Levanger 3 møter Namsos 2.