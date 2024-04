Bakkebø sendte Nymark i føringen etter 16 minutters spill, men Amalie Stusdal utlignet for Øygarden rett etterpå. Bakkebø sørget for at Nymark tok ledelsen på nytt med sin scoring et kvarter før sidebytte, og åtte minutter senere scoret Thea Seriana Birkeland Bjørkelund for Nymark. Fem minutter før hvilen økte avstanden mellom lagene da Annette Søfteland Landsvik satte inn 4-1 for Nymark. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 4-1.

Nymark holdt stand etter hvilen

Noen minutter ut i andreomgangen vartet Bakkebø opp med hattrick. Etter 51 minutter reduserte Ingrid Nakken til 2-5 for Øygarden. Bakkebø økte til 6-2 for Nymark ni minutter senere. Nathalie Misje gjorde avstanden mellom lagene mindre da hun reduserte til 3-6 et kvarter før full tid. Dermed endte kampen 6-3.

N. Misje fikk gult kort.

Topper tabellen

Etter torsdagens kamp ligger Nymark på førsteplass på tabellen med tre poeng, mens Øygarden er på sjetteplass med ett poeng.

Åsmund Grasdal Lunde var kampleder.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Nymark måle krefter med Telavåg/Sotra 2, mens Øygarden møter Fyllingsdalen 2.