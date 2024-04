S. Alsaker sendte Gneist 2 i føringen da han satte inn 1-0 etter tolv minutter, og Gneist 2 doblet ledelsen da S. Alsaker satte inn 2-0 rett etterpå. Sondre Espeland reduserte for Mann etter 45 minutters spill. Lagene gikk til pause på stillingen 2-1.

Økte ledelsen

Mann-spilleren sørget for balanse i regnskapet da han satte inn 2-2 etter 66 minutter. Micheal Kamilo Chansa King sørget for at Gneist 2 tok ledelsen igjen med sin scoring ti minutter senere, og Sander Jacobsen fant nettmaskene ni minutter før slutt. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 4-2.

Gneist 2s Oskar Nytræ Helland fikk gult kort.

Ny runde - nye muligheter

Etter søndagens kamp ligger Gneist 2 på tredjeplass på tabellen med fire poeng, mens Mann er på åttendeplass med ett poeng.

Fredrik Klausen Turøy var dagens dommer.

Mann prøver seg mot Radøy 2 20. april, mens Gneist 2 spiller neste kamp mot Nordhordland 2 dagen etter.