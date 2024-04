Mario Alexander Nilsskog Bjørhusdal sendte Rana 2 i føringen etter 16 minutter, og Emil Aksel Aas scoret og doblet ledelsen for Rana 2 etter 32 minutters spill. Bjørhusdal økte ledelsen for Rana 2 da han satte inn 3-0 ti minutter senere. Lagene gikk i garderoben etter første omgang på stillingen 3-0.

Målshow etter pause

Åtte minutter etter sidebytte scoret Aas sitt andre mål da han gjorde 4-0, og Even Bergh Grimsø la på til 5-0 fire minutter senere. Robin Podes Ildgruben satte ballen i nettet og økte ledelsen etter 90 minutter. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 6-0.

Rana 2s Sozkar Said Tahir fikk gult kort.

Nye poeng skal deles ut

Kim Roger Hauvik var dommer i kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Brønnøysund prøver seg mot Bossmo & Ytteren 20. april, mens Rana 2 spiller neste kamp mot Junkeren 2 dagen etter.