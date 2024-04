Håkon Vinje sendte Hei 2 i ledelsen etter 14 minutter, men Martin Abrahamsen Rosbach sørget for balanse i regnskapet da han satte inn 1-1 etter 28 minutters spill. Ni minutter senere scoret Herkules 3-spilleren sitt andre mål da han gjorde 2-1. Det ble ikke flere mål denne omgangen. Ingen av lagene rakk å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 1-2.

Sikret poeng

Vinje sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 2-2 tre minutter etter sidebytte, og Hei 2 tok ledelsen igjen ved Albert Olsen da det var spilt en halv time i andre omgang. Shirzad sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 3-3. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Dermed endte oppgjøret 3-3.

Julian Dale Moen og Henrik Øvstetun Hagen fikk se det gule kortet.

Ny runde - nye muligheter

Zakaria Haave Sharchara var dommer.

Begge lag spiller sin neste kamp 29. april. Hei 2 skal spille mot Langesund/Stathelle 3, mens Herkules 3 møter Odd 3.