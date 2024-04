Ørskog/Stordal/Skodje tok føringen da Vassbotn satte inn 1-0 tre minutter før pause. Ingen av lagene rakk å score flere mål før sidebyttet. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 1-0.

Dro ifra

Mia Eidsvik sørget for balanse i Norborg/Ravn/Brattvåg-regnskapet da hun satte inn 1-1 etter 53 minutter. Fem minutter senere scoret Vassbotn sitt andre mål da hun gjorde 2-1, og et kvarter før slutt var hattricket et faktum for samme spiller. Rett etterpå økte avstanden mellom lagene da Marthe Færøy Stavseng satte inn 4-1 for Ørskog/Stordal/Skodje. Det ble ikke scoret flere mål i oppgjøret. Kampen ebbet ut på stillingen 4-1.

Tok steg på tabellen

Etter mandagens kamp er Ørskog/Stordal/Skodje nummer fire på tabellen med tre poeng, mens Norborg/Ravn/Brattvåg er på femteplass med ett poeng.

Abubakar Abdullahi Ali dømte kampen.

Begge lag spiller sin neste kamp 29. april. Ørskog/Stordal/Skodje skal spille mot Guard/Aksla 2, mens Norborg/Ravn/Brattvåg møter Sykkylven.