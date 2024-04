Ingen av lagene klarte å få ballen mellom stengene før hvilen. Dermed sto det 0-0 til pause.

Målbonanza etter hvilen

Gimletroll tok ledelsen da Aasen scoret noen minutter etter sidebytte, og 17-åringen scoret og doblet ledelsen for Gimletroll noen minutter ut i andre omgang. Cornelius Garlie satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Gimletroll ti minutter ut i andreomgangen, og Jonathan Morlandstø la på til 4-0 for Gimletroll etter 66 minutter. Markus Plogen Vallesverd økte ledelsen da han satte inn 5-0 etter 80 minutters spill. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Dermed endte oppgjøret 0-5.

Rehan Saleh, Reidar Vingen, Theodor Kristiansen og Espen Kristiansen fikk se det gule kortet.

Tok over sjetteplassen

Etter søndagens kamp er Fløy på 13. plass på tabellen med null poeng, mens Gimletroll ligger på sjetteplass med seks poeng.

Terje Haugland var dommer i oppgjøret.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Fløy spiller neste kamp mot Flekkefjord 26. april, mens Gimletroll bryner seg på Gjerstad/Risør/Tvedestrand/Vegårshei 7. mai.