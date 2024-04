Chrisander Sørum sendte Strømsgodset 2 i føringen da han satte inn 1-0 etter 23 minutter. Seks minutter senere ble vondt til verre for Surnadal, da André Stavås Skistad doblet ledelsen for hjemmelaget. Viljar Fiske Kvande gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 1-2 et kvarter før pause. Da lagene gikk i garderoben etter 45 minutter, var stillingen 2-1.

Målløst etter hvilen

Andre omgang ble en målløs affære for begge lag. Oppgjøret mellom Strømsgodset 2 og Surnadal endte dermed 2-1.

Strømsgodset 2s Jørgen Bukten, Elias Boufous Lindahn og Fredrik Ardraa fikk se det gule kortet. For Surnadal fikk Tore Næss gult kort.

Klatret på tabellen

Surnadal har ikke tatt ett eneste poeng denne sesongen.

Etter søndagens kamp er Strømsgodset 2 nummer fire på tabellen med sju poeng, mens Surnadal er på tolvteplass med null poeng.

Adrian Forsberg dømte kampen.

I neste runde skal Surnadal måle krefter med Stabæk 2 28. april. Strømsgodset 2 møter Lillestrøm 2 29. april.