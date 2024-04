Etter 24 minutters spill tok Giv Akt ledelsen ved Saadoun, men Tobias Lande utlignet da han satte inn 1-1 åtte minutter senere. Giv Akt tok ledelsen igjen ved Saadoun noen minutter før sidebytte. Lagene gikk i garderoben til pause på stillingen 1-2.

Giv Akt holdt stand

En av lagets spillere sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 2-2. Giv Akt-angriperen fikk sitt hattrick et kvarter før slutt, og fem minutter senere scoret samme spiller igjen da han gjorde 4-2. Etter 65 minutter ble avstanden mellom lagene redusert da Dirriyeh Abdi Mumin reduserte til 3-4. Det ble ikke flere nettkjenninger i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 3-4.

Klatret på tabellen

Etter tirsdagens kamp er Lyngdal 2 på fjerdeplass på tabellen med seks poeng, mens Giv Akt ligger på andreplass med ni poeng.

Oliver Johan Torkelsen var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Lyngdal 2 spiller neste kamp mot Mandalskameratene 2 26. april, mens Giv Akt spiller neste kamp mot FLIK.