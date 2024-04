Fredrik Egeli Mørch sendte Just i føringen da han satte inn 1-0 etter 21 minutters spill, og Andreassen doblet ledelsen for Just da han satte inn 2-0 to minutter senere. Just økte ledelsen da Simon Morlandstø satte ballen i nettet etter 25 minutter. Dermed var stillingen 3-0, og etter 39 minutters spill la Simen Nygård på til 4-0 for Just. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 0-4.

Var suverene i andre omgang

Johan William Salvesen-Rysstad økte ledelsen for Just da han satte inn 5-0 noen minutter etter pause, og etter 57 minutter scoret Andreassen igjen da han gjorde 6-0. Nygård satte ballen i nettet og økte ledelsen like etterpå, og Mørch økte til 8-0 for bortelaget etter 66 minutters spill. Imås satte inn 1-8 ni minutter senere. Et kvarter før slutt økte avstanden mellom lagene da Jesper Andersen Pauschert satte inn 9-1, og ni minutter senere var hattricket et faktum for Andreassen. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 1-10.

Casper Kragholm fikk se det gule kortet.

Just leder serien

Etter tirsdagens kamp er Imås nummer ti på tabellen med null poeng, mens Just er på topp i serien med seks poeng.

Are Wroldsen Ribe dømte oppgjøret.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Imås måle krefter med Lillesand, mens Just møter Froland.