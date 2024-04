Hasundgot/Haddal tok ledelsen da Tobias Bergo Vattøy scoret etter 14 minutter, og Tynes fikk nettsus og doblet ledelsen for Hasundgot/Haddal seks minutter senere. Etter 24 minutters spill reduserte en av lagets spillere til 1-2 for Guard/Rollon 2. Hasundgot/Haddal-angriperen scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 3-1 etter 35 minutter. Lagene gikk i garderoben til pause på stillingen 1-3.

Straffescoring

Tynes fikk sitt hattrick etter et kvarter av andreomgangen, og Tobias Ringstad Dimmen økte ledelsen da han satte inn 5-1 rett etterpå. Lukas Migliaro Sverd Dragsund (Guard/Rollon 2 9er G14) satte inn et straffespark etter 53 minutters spill. Minuttet før full tid fikk Guard/Rollon 2 straffe, og en spiller scoret 3-5-målet. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 3-5.

Vattøy pådro seg gult kort.

Spennende runde i vente

Angelica Ian Elkington var dommer i kampen.

Hasundgot/Haddal prøver seg mot Volda 23. april, mens Guard/Rollon 2 spiller neste kamp mot Hødd 2 dagen etter.