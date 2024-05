Sverre ble redusert til ti mann da Marius Østraat Røkke ble vist det røde kortet allerede etter fem minutter. Stian Venseth (Sverre) scoret 1-0 fra straffemerket etter 17 minutters spill. Etter halvspilt kamp var stillingen 1-0.

Havnet i trøbbel - snudde oppgjøret

Ahmed Mohamed Said Mahmud doblet ledelsen for da han satte inn 2-0 da det var spilt et kvarter av andreomgangen. Valli reduserte til 1-2 ti minutter senere, og 22-åringen sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 2-2 da det var spilt en halv time i andre omgang. Åtte minutter senere tok Selbu ledelsen ved Magnus Guldseth Aftret, og Tom Erik Engan gjorde 4-2 fire minutter før slutt. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 2-4.

Sverres Sebastian Helstad Fuglstad fikk gult kort. For Selbu fikk Nikolai Valli, Ole Garberg, Hans Baro Rolseth Holt og Tom Erik Engan gult kort.

Klatret på tabellen

Etter mandagens kamp ligger Sverre på tredjeplass på tabellen med seks poeng, mens Selbu er på andreplass med sju poeng.

Jonny Helden Bäckström var kampleder.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Selbu måle krefter med Nessegutten, mens Sverre møter Tangmoen 2.