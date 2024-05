Ditlefsen sørget for at Flint fikk en drømmestart på oppgjøret da hun satte ballen i mål allerede etter sju minutters spill, og Roseline Bui Andersen scoret og doblet ledelsen for Flint. Etter 27 minutter økte avstanden mellom lagene da Ditlefsen satte inn 3-0. Stillingen sto seg til pause. Ingen av lagene klarte å score flere mål før sidebyttet. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 3-0.

Måltørke etter pause

Begge lagene forsøkte det de kunne for å få ballen i mål, men kampens andre akt endte målløs. Dermed viste resultattavla 3-0 da sluttsignalet lød.

Klatret til åttendeplass

Etter søndagens kamp er Flint på åttendeplass på tabellen med tre poeng, mens Gimletroll er nummer fem med fire poeng.

Helge Varild var dommer i kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Flint møter Storm 2. juni, mens Gimletroll spiller neste kamp mot Strømsgodset.