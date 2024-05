Den første omgangen endte målløs. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 0-0.

Kunne juble til slutt

Karl Kristian Rimfeldt scoret selvmål for Kongsvinger 2 et kvarter før full tid. Erlend Pedersen doblet ledelsen for da han satte inn 2-0 etter 90 minutters spill. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 2-0.

Skjervøys Mats Christensen og Sebastian Mihai Asan fikk se det gule kortet. For Kongsvinger 2 fikk Leon Mohan Brenden Sethi, Marius Øyen, Scott Wilhelmsen og Lars Julian Fjeld gult kort.

Skjervøy serieleder

Det var Kongsvinger 2s andre nederlag på rad.

Etter søndagens kamp ligger Skjervøy på førsteplass på tabellen med 15 poeng, mens Kongsvinger 2 er på åttendeplass med seks poeng.

Markus Johan Nymoen Hansen dømte kampen.

11. mai er det ny kamp for Skjervøy. Da møter de Fredrikstad 2. Kongsvinger 2 skal måle krefter med Bodø/Glimt 2 12. mai.