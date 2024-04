Dizdarevic sendte Tollnes i ledelsen da han satte inn 1-0 etter bare fem minutters spill, og Aron Hansen fikk nettsus og doblet ledelsen for Tollnes etter 25 minutter. Etter halvspilt kamp var stillingen 2-0.

Tollnes økte ledelsen

Etter 56 minutters spill scoret Dizdarevic igjen da han gjorde 3-0. Isak Hassan reduserte til 1-3 for Gulset åtte minutter senere. Tollnes økte ledelsen da Adel Hasan satte ballen i nettet etter 73 minutter. Dermed var stillingen 4-1, og Dizdarevic gjorde hattrick tre minutter før slutt. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 5-1.

Hassan (Gulset G19) og Noh Michaele Tesfay (Tollnes G19) fikk begge gult kort.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter fredagens kamp er Tollnes på andreplass på tabellen med seks poeng, mens Gulset er nummer fire med fire poeng.

Irfan Göktas dømte kampen.

Begge lag spiller sin neste kamp 3. mai. Tollnes skal spille mot Herkules, mens Gulset møter Gjerpen/Fossum.