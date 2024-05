Etter halvspilt kamp hadde ingen av lagene klart å få ballen i mål. Dermed sto det 0-0 til pause.

Stord / Solid / Trott så rødt

Nicklas Brady-Vikene sendte Stord/Solid/Trott i ledelsen etter et kvarter av andreomgangen. Os scoret selvmål like etterpå. Et kvarter før slutt ble Stord/Solid/Trott redusert til ti spillere etter at samme spiller fikk rødt kort. Det ble ikke flere mål i oppgjøret. Dermed endte kampen 2-0.

Sigurd Martin Søviknes, Trym Bjørnsen Aspenes og Thomas Klausen Turøy fikk gult kort.

Kjempet seg opp til andreplass

Etter tirsdagens kamp ligger Stord/Solid/Trott på andreplass på tabellen med seks poeng, mens Os er på femteplass med null poeng.

Norbert Sendela dømte oppgjøret.

I neste runde skal Os måle krefter med Fyllingsdalen 7. mai. Stord/Solid/Trott møter Fyllingsdalen 21. mai.