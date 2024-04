Ann-Kristin Nystøyl Nicolaisen sendte Frøya tidlig i ledelsen, men Tiril Eknes utlignet da hun satte inn 1-1. Ida Christin Arnesen sendte Frøya foran igjen da hun satte inn 2-1 etter 21 minutter. Kvernbit var uheldig og gjorde selvmål fire minutter før pause. Da lagene gikk i garderoben etter 45 minutter, var stillingen 1-3.

Frøya dro i land seieren etter målrik andreomgang

Noen minutter etter sidebytte økte Frøya ved Helena Træland Navarsete. Da det var spilt et kvarter av andreomgangen, reduserte Kvernbit ved Maria Isabelle Straumøy Chetty, og fem minutter før slutt scoret Kvernbit-angriperen igjen da hun gjorde 3-4. To minutter senere var hattricket et faktum for samme spiller. Faye sendte Frøya i føringen på nytt etter 90 minutters spill. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 4-5.

Nye poeng skal deles ut

Helge Andreas Stokholm var kampleder.

28. april skal Kvernbit møte Minde, mens Frøya møter Dale/Stanghelle/Vaksdal.