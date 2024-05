Gulset 2 slo Skiens Grane 2 i målfest

Abdalwahab Mohamed Al Hamid sto for den avgjørende scoringen for Gulset 2 i 4-3-seieren over Skiens Grane 2 på Granebanen i 7. divisjon, Telemark - Avdeling A i fotball for menn fredag. Gulset 2 tok sin første seier i årets sesong.