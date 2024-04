Anders Botnen sendte Øystese/Norheimsund i ledelsen da han satte inn 1-0 etter tolv minutters spill, og Øystese/Norheimsund doblet ledelsen etter 24 minutter. Etter 45 minutters spill ble avstanden mellom lagene mindre da Herman Dræge reduserte til 1-2. Det resultatet sto seg til pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 2-1 etter første omgang.

Ble utvist

Fredrik S Pedersen utlignet for Østsiden Askøy etter 65 minutter. Øystese/Norheimsund tok ledelsen igjen da Botnen scoret ti minutter senere. Østsiden Askøys Vebjørn Øvrebø Vonheim ble vist det røde kortet to minutter før slutt, men ett minutt på overtid scoret Preben Merkesvik Johnsen for bortelaget. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 3-3.

Sivert Knudsen Taule, Vonheim og Elias Birkhaug Astrup fikk se det gule kortet.

Fortsatt på femteplass

Etter torsdagens kamp er Øystese/Norheimsund på femteplass på tabellen med ett poeng, mens Østsiden Askøy er nummer to med fire poeng.

Erik Dirks Mongstad var dommer i oppgjøret.

Begge lag spiller sin neste kamp 9. mai. Øystese/Norheimsund skal spille mot Fyllingsdalen 2, mens Østsiden Askøy møter Smørås.