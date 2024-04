Finnås tok ledelsen da Sætre satte inn 1-0 allerede etter tre minutter, og samme spiller scoret og doblet ledelsen for Finnås sju minutter senere. Etter 28 minutters spill økte avstanden mellom lagene da Andreas Hauge satte inn 3-0 for Finnås, og etter 39 minutter vartet Sætre opp med hattrick. Lagene gikk i garderoben på stillingen 0-4.

Hjemmelaget reduserte etter pause

Etter 57 minutters spill la Guttorm Kallevåg på til 5-0 for Finnås. Jonah Brekke Munkvold reduserte til 1-5 for Bremnes 2 ti minutter senere, og Aleksander Økland reduserte til 2-5 etter 90 minutter. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 2-5.

Bremnes 2s Magnus Steinsland Sortland og Tobias Sortland Kallevåg fikk se det gule kortet. For Finnås fikk Eric Furu gult kort.

Kjempet seg opp til andreplass

Etter mandagens kamp er Bremnes 2 nummer åtte på tabellen med tre poeng, mens Finnås er på andreplass med ti poeng.

Magne Blokhus var dommer i kampen.

14. mai er det ny kamp for Bremnes 2. Da møter de Djerv 1919 3. Finnås skal måle krefter med Sveio 15. mai.