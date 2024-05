Aron Kjelshus ga Lesja/Lesjaskog/Dombås en tidlig ledelse i kampen med sitt mål etter bare fem minutters spill, men Narum utlignet da han satte inn 1-1. Toten 2 tok ledelsen da samme spiller scoret etter 20 minutter, og fem minutter før hvilen var hattricket et faktum for Toten 2-angriperen. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-3.

Målfest etter hvilen

Viljar Ji Haugen satte ballen i nettet og økte ledelsen fem minutter etter pause. Jonas Kalvøy reduserte til 2-4 fem minutter senere, og etter 63 minutters spill reduserte Oliver Andreas Brenden til 3-4 for Lesja/Lesjaskog/Dombås. Daniel Waalen sørget for at stillingen var 5-3 åtte minutter senere, og Erik Trovåg Engh økte til 6-3 for Toten 2 etter 80 minutter. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 3-6.

Marcus Andre Berg Bjørnsgaard pådro seg gult kort.

Tok over femteplassen

Toten 2 tok sin første seier i årets sesong.

Etter lørdagens kamp er Lesja/Lesjaskog/Dombås på åttendeplass på tabellen med null poeng, mens Toten 2 er nummer fem med tre poeng.

Kenneth Dalum var kampleder.

I neste runde skal Lesja/Lesjaskog/Dombås måle krefter med Raufoss 2 11. mai. Toten 2 møter Otta/Heidal 12. mai.