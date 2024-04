Tobias Ferdinand Rubbås sendte Mellembygd i ledelsen etter 35 minutter, og Mellembygd doblet ledelsen da Mathias Nymo satte inn 2-0. Det resultatet sto seg til pause. Lagene gikk av banen på stillingen 0-2 etter første omgang.

Fulltreffer fra ellevemetersmerket

Sju minutter etter sidebytte økte avstanden mellom lagene da Eriksen satte inn 3-0. Ruben Tawiah reduserte til 1-3 ett minutt senere. Lars Nordmo Lundamo la på til 4-1 for Mellembygd et kvarter før full tid. Henry Ludvig Wasmuth gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 2-4 like etterpå, og etter 90 minutters spill reduserte Stakkevollan da Sintayehu Pedersen satte inn 3-4-målet. Eriksen (Mellembygd) scoret 5-3 fra krittmerket i samme minutt. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 3-5.

Stakkevollans Fredrik Henriksen og Alexander Kirkhaug Bratberg fikk gult kort. For Mellembygd fikk Erlend Fossbakk Lian og Tobias Bjørvik Karlsen gult kort.

Poengjakten fortsetter

Trond Alexander Haug var dommer.

27. april skal Stakkevollan møte Finnsnes 2, mens Mellembygd møter Storsteinnes.