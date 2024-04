Et kvarter før sidebytte fikk Rollon/Guard straffe. Thomas Slettedal-Longva scoret fra straffemerket, og André Klakegg Skog fikk nettsus og doblet ledelsen for Rollon/Guard ett minutt senere. En spiller satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Rollon/Guard tre minutter før hvilen. Like etterpå reduserte Valder/Godøy da Filip Gjøsund Grebstad satte inn 1-3-målet, og Herman Clausen Skjong (Valder/Godøy G14) scoret på straffe etter 35 minutters spill. Ingen av lagene rakk å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 3-2.

Målbonanza etter pausen

Ole Johan Grebstad sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 3-3 noen minutter ut i andreomgangen. Erlend Bjugan Sandbakk sendte Rollon/Guard i føringen igjen da han satte inn 4-3 etter 47 minutter, og André Klakegg Skog scoret sitt andre mål da han gjorde 5-3 tre minutter senere. Et kvarter før full tid ble avstanden mellom lagene mindre da Grebstad reduserte til 4-5. André Klakegg Skog laget hattrick da han la på til 6-4 sju minutter senere, og samme spiller satte ballen i nettet og økte ledelsen til 7-4 for Rollon/Guard. Etter 65 minutters spill økte avstanden mellom lagene da André Klakegg Skog satte inn 8-4 for vertene, og André Klakegg Skog økte ledelsen for hjemmelaget da han satte inn 9-4 rett etterpå. Etter 70 minutter var hattricket et faktum for Grebstad. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 9-5.

Pontus Ramsvik Østrem pådro seg gult kort.

Kjempet seg opp til andreplass

Etter tirsdagens kamp ligger Rollon/Guard på andreplass på tabellen med fire poeng, mens Valder/Godøy er på femteplass med tre poeng.

Khaled Marwan Haj-Mohammad var dommer i oppgjøret.

30. april skal Rollon/Guard møte Bergsøy, mens Valder/Godøy møter Spjelkavik.