Hilma Berggård Hov ga Tiller ledelsen etter 15 minutter, men Ada Vågsholm sørget for balanse i regnskapet da hun satte inn 1-1 etter 35 minutters spill. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-1.

Målshow i andre omgang

Seks minutter ut i andre omgang tok Ranheim ledelsen ved Marie Hallberget Hagnes, og Ada Vågsholm scoret igjen da hun gjorde 3-1 like etterpå. Pernille Langlo økte til 4-1 for Ranheim etter 60 minutter, og Mari Normann Hugdahl la på til 5-1 for Ranheim sju minutter senere. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 5-1.

Ranheim klatrer til andreplass

Ranheim har vunnet sine tre siste hjemmekamper.

Etter tirsdagens kamp ligger Ranheim på andreplass på tabellen med ni poeng, mens Tiller er på tolvteplass med null poeng.

Irfan Hussaini var dommer i kampen.

Tiller bryner seg på Verdal/Vinne 28. april, mens Ranheim spiller neste kamp mot Steinkjer/Sørlia 14. mai.